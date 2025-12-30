«Не оформили»: мать в Петербурге добивается детального расследования дела сына

В Санкт-Петербурге мать добивается тщательного расследования обстоятельств гибели своего сына, гитариста хардкор-группы Nerfreak Александра Кузнецова. Она винит медицинский персонал в ненадлежащем исполнении обязанностей, а правоохранительные органы — в процессуальных нарушениях, допущенных при оформлении ДТП со смертельным исходом, сообщает Baza .

28 ноября Кузнецова и его спутницу Татьяну сбил автомобиль Volkswagen Jetta на тротуаре Измайловского проспекта. Татьяна скончалась в больнице 3 декабря, а Александр — спустя два с половиной часа после дорожного происшествия. Мать Кузнецова утверждает, что в отношении ее сына не были оформлены необходимые документы ни на месте аварии, ни при поступлении в Мариинскую больницу, даже в статусе «неопознанного» отсутствовали какие-либо записи о его госпитализации.

Несмотря на наличие при Александре водительского удостоверения и мобильного телефона, с его семьей никто не связался. Близкие в течение нескольких дней безуспешно пытались найти мужчину самостоятельно, полагая, что он пропал. Родственники также утверждают, что некоторые личные вещи Александра были утилизированы представителями больницы без уведомления и согласия семьи. Им были возвращены только телефон и банковская карта погибшего.

У семьи Кузнецова имеются вопросы и к ходу следствия. По их информации, водитель, спровоцировавший ДТП, — врач-реаниматолог — не подвергся полноценной процедуре медицинского освидетельствования. Они утверждают, что изначально следователь сообщил о помещении виновника под стражу, а затем — лишь о применении меры пресечения в виде ограничения на выезд и управление транспортными средствами. При этом мать рокера получила статус потерпевшей лишь спустя 20 дней.

В настоящее время близкие сомневаются в беспристрастности расследования и опасаются возможного ухода виновного от ответственности. Семейный адвокат уже направил обращения в городскую прокуратуру и ФСБ, требуя всестороннего изучения обстоятельств как самой аварии, так и действий медицинских работников.

