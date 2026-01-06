Не менее 14 человек были убиты наводнением в Индонезии Происшествия сегодня в 09:52

Не менее 14 человек погибли из-за наводнения в Северном Сулавеси в Индонезии. Четверо пропали без вести, пишет Reuters со ссылкой на национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий, сообщает «Коммерсант».

Непогодой были уничтожены сотни жилых домов. Урон получили и административные здания. Утром 5 января на острове Сиау (район Сиау Тагуланданг Биаро) пошел ливень. Он спровоцировал наводнение. Около 444 человек эвакуировали в местные школы и церкви. Пропавших ищут волонтеры и спасатели. Главные дороги в пострадавших населенных пунктах оказались завалены мусором, грязью и камнями. Местные власти используют спецтехнику.