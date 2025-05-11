Рейс Бангкок-Москва аварийно сел в Нью-Дели и попал под удар Пакистана

Пассажиры самолета Бангкок-Москва сначала аварийно сели в Нью-Дели из-за подозрения на проблемы с топливным баком, а затем узнали, что через несколько минут после посадки индийский аэропорт попал под обстрел. Они попросили высадить их в поле, ведь «это лучше, чем лететь и заживо сгореть», сообщает Baza .

6 мая рейс вылетел в Москву. Через четыре часа в салоне завоняло горелой пластмассой. Бортпроводница зашла в салон с огнетушителем и началась паника. Люди просили посадить самолет «хоть в поле».

Пилоты приземлились в ближайшем аэропорту — индийском Нью-Дели. Перед посадкой было спущено топливо.

Специалисты осмотрели самолет и узнали, что на 27-м ряду случилось замыкание в мультимедийной системе. Пилот своевременно отключил электричество и тем самым предотвратил пожар. По этой причине и пахло горелой пластмассой.

Однако на этом «приключения» туристов не закончились. Сразу после приземления самолета Индия закрыла воздушное пространство из-за удара со стороны Пакистана.

Москвичам предложили гостиницу, но все же потом отправили на родину. Они прибыли в российскую столицу только через двое суток — 8 мая в 23:30.