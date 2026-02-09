Не дает уснуть: пожарная сигнализация «кричит» более 10 часов в московском ЖК

Вечером 8 февраля сигнализация сработала в доме № 55, корп. 1, на Малой Тульской улице. Жильцы обратились в управляющую компанию, однако их жалобы не были услышаны. Тогда они позвонили в круглосуточную диспетчерскую и на место прибыл электрик.

Специалист в течение 3 часов пытался отключить звук. После этого он заявил, что нужно подождать до утра, когда придет другой электрик, разбирающийся в этом оборудовании.

Из-за аварийной сигнализации, которая работает уже более 10 часов, многие жильцы дома не могли уснуть всю ночь. При этом они рассказали, что подобные ситуации случались и раньше. Сигнализация часто ложно срабатывает и звучит в течение 3-5 часов. Последний такой инцидент произошел 1 февраля.

