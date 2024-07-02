Не без потерь: украинский военный об атаке на аэродром Миргорода

На Украине признали потерю самолетов при российской атаке

На Украине неофициально признали потерю военных самолетов на аэродроме Миргорода, пишет РИА Новости.

В понедельник Минобороны России опубликовало кадры пораженных самолетов ВВС Украины на аэродроме в Миргороде.

«Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород», — написал в соцсетях экс-советник командования ВВС Украины Юрий Игнат

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ потеряли семь бортов во время двух атак российской армии.