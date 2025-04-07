Называла путанами: школьницы в Казани избили девочку за распространение слухов

сегодня в 12:58

Школьницы избили сверстницу в Казани за распространение слухов

Недалеко от дома № 107 по улице Раиуса Гареева в Казани школьницы 13-14 лет избили сверстницу за распространение слухов, сообщает KazanFirst .

Девочки толпой накинулись на жертву и избили ее. У пострадавшей диагностировали ушибы и травмы лица.

Как отметили источники издания, причиной избиения стал давний конфликт. Семиклассницы заявили, что якобы эта девочка распространяла по школе слухи о низкой социальной ответственности обидчиц. Поэтому они решили ее наказать.

Полицейские установили всех участниц конфликта. Задержали около 20 человек. По данному инциденту начата проверка.

Родители пострадавшей девочки написали заявление в правоохранительные органы.