Названо точное число погибших при нападении трансгендера* на школу в Канаде

В результате стрельбы в канадской школе погибли девять человек, среди которых был и нападавший — 18-летний трансгендер*, сообщает Life.ru .

Ранее сообщалось о десяти жертвах, но эти данные позже опроверг заместитель командующего полиции региона Дуэйн Макдональд.

«Хотел бы уточнить некоторую информацию, которая была озвучена вчера, и пояснить, что в результате этого инцидента погибли в общей сложности девять человек», — отметил он, добавив, что по меньшей мере шесть жертв были детьми.

На месте происшествия правоохранители нашли двух девушек с тяжелыми ранениями. Их оперативно доставили в больницу вертолетом. Одну из пострадавших изначально ошибочно признали погибшей, однако она осталась жива. Медики оценивают состояние обеих как критическое, но стабильное.

Согласно уточненной информации, стрельбу устроила 18-летняя женщина-трансгендер* Джесси Ван Рутселар. Первыми жертвами нападавшей стали ее 39-летняя мать и 11-летний сводный брат, которых застрелили в собственном доме. После этого преступница отправилась в школу, где открыла огонь.

В результате нападения погибли учительница, три девочки и два мальчика в возрасте от 13 до 17 лет. Прибывшие на место полицейские обнаружили стрелка мертвым — она совершила самоубийство. Как было установлено в ходе расследования, за исключением родственников стрелявшей, остальные погибшие не были знакомы с преступницей.

