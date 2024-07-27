Названа причина разрушения плотины на водохранилище под Челябинском

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Глава Карабашского городского округа Челябинской области Станислав Афанасенко заявил, что мощные ливни стали причиной разрушения плотины на Киалимском водохранилище в регионе, сообщает Газета.ru .

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — отметил Афанасенко.

Прорыв плотины на Киалимском водохранилище в Карабашском округе произошел вечером 26 июля. Мощный поток воды затопил поселок Киалим и создал угрозу подтопления еще трем населенным пунктам.

В администрации города Карабаш, который находится в 8 км от места происшествия, заявили, что прорыв дамбы связан с погодными условиями — обильные осадки резко повысили уровень воды в водохранилище. Власти и спасатели держат ситуацию на контроле и оказывают всю необходимую помощь населению.