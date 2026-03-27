Названа основная причина пропажи россиянок за границей

Эксперт-криминалист, бывший сотрудник МВД России Михаил Игнатов заявил, что россиянки часто пропадают за границей после знакомств с иностранцами в интернете, сообщает NEWS.ru .

Специалист отметил, что виртуальные отношения с иностранцем могут закончиться похищением. По его словам, женщины нередко отправляются не в отель.

«Я думаю, что в большинстве случаев пропажи россиянок связаны с тем, что они ехали на отдых не в отель, а по приглашению местных мужчин, с которыми у них завязался интернет-роман. Скорее всего, увозят таких девушек для работы в подпольных борделях. В качестве оплаты предоставляется еда, а спустя время от них избавляются. Также распространен сценарий продажи женщин на органы. Исход очевиден. Нередки случаи, когда девушки откликаются на заманчивое предложение по работе», — предупредил Игнатов.

Криминалист подчеркнул, что нельзя соглашаться на приглашения незнакомцев, которые предлагают отдых на «роскошных виллах». Для безопасности он рекомендовал заранее бронировать отель и планировать досуг через официальных представителей гостиницы.

Ранее в Бангкоке обнаружили тело 35-летней россиянки, пропавшей после прилета в Таиланд. По данным СМИ, 27 декабря она просила брата перевести 300 тыс. рублей, в тот же день ее не стало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.