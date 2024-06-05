Назвали трусом: сбежавший со службы участник СВО расстрелял двух сослуживцев

В Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении участника спецоперации Александра Т. По данным следствия, механик-водитель сбежал из расположения части и приобрел наркотики, был пойман и снова бежал, после чего приехал под Херсон и расстрелял двоих сослуживцев, которые обвинили его в боязни воевать, сообщает Газета.ru .

Рядовой служил по контракту в Волгограде, однако 3 августа 2023 года не вернулся в часть после госпиталя. Спустя 20 дней бойца задержали в Воронеже по прошествии часа с момента, как он забрал из тайника 0,42 г наркотического порошка, известного как «соль». Далее он продолжил службу в части в Воронеже, однако вскоре снова бежал. Тогда его волгоградскую часть перевели в Херсонскую область.

В начале октября 2023 года мужчина сам приехал под Херсон к сослуживцам, однако не доложил командованию о приезде и продолжил праздно проводить время. Он пришел в столовую и пообщался с двумя бойцами, которые упрекнули его в том, что тот сбежал из-за боязни воевать.

Спустя несколько часов обвиняемый взял АК-12 и не менее 15 раз выстрелил в своих обидчиков. Изрешеченный младший сержант погиб сразу, а рядовому перебило голени. Стрелка задержали следующим утром после ЧП.

Мехводу инкриминируют статьи о неявке на воинскую службу, незаконном приобретении и хранении наркотиков, покушении на убийство и об умышленном причинении смерти общеопасным способом.