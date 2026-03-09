сегодня в 17:43

НАТО сбили над Турцией ракету, запущенную из Ирана

Силы НАТО перехватили в турецком воздушном пространстве баллистическую ракету, которая была запущена из Ирана, сообщает «Лента.ру» .

Об этом написало Reuters со ссылкой на министерство обороны Турции.

Часть осколков сбитой ракеты упала в пустующих районах в турецкой провинции Газиантеп. В результате ЧП пострадавших нет.

В ведомстве уточнили, что Турция придает большое значение добрососедским отношениям и стабильности в регионе. Но будет делать все необходимые шаги без колебаний» в отношении любой угрозы, которая направлена против территории и воздушного пространства страны.

Также 4 марта Минобороны рассказало о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону Турции после запуска из Ирана.

