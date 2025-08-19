Настоящий мужчина: итальянец спас умирающую в горах россиянку, пожертвовав собой

Итальянский альпинист Лука, который дважды пытался вытащить россиянку Наталью с пика Победы в Киргизии, погиб из-за последствий обморожения. Благодаря тому, что Лука и его друг-немец отдали российской туристке спальник, еду, газовый баллон и горелку, женщина до сих пор остается в живых, сообщает Mash .

В среду, 13 августа, Лука и его товарищ-альпинист добрались до Натальи, сломавшей ногу и оказавшейся в западне на высоте 7000 метров. Они поделились с россиянкой необходимыми вещами, но решили переночевать на пике из-за усталости.

На следующий день итальянец и немец отправились вниз за подмогой, но Лука получил сильное обморожение. Далее они попытались вновь добраться до Натальи, но попали в пургу и остались ночевать на высоте 6800 метров.

В пятницу, 15 августа, Лука умер из-за последствий обморожения и, по предположению врачей, начавшегося отека мозга. Сейчас его тело лежит в пещере на высоте 6900 метров.

Наталья также продолжает находиться на пике Победы и не может передвигаться из-за перелома ноги, который она получила еще 12 августа. Ее трижды пытались вызволить с горы в том числе с привлечением вертолета, но из-за сильного снегопада и нулевой видимости все спасательные операции проваливались.