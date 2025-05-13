Настоящий ад: лесной пожар может уничтожить космогородок в Амурской области

Возле ЗАТО Циолковский в Амурской области весь лес объят огнем. Пожар приближается к космогородку — люди находятся в опасности. Жуткие кадры публикует «112» .

ЗАТО Циолковский появился в регионе недавно. Это маленький город, в котором живут сотрудники космодрома Восточный. Рядом с населенным пунктом творится настоящий ад.

Сейчас лес возле космогородка полыхает. На кадрах можно увидеть, что все деревья объяты огнем. Жители города задыхаются от дыма. Выехать оттуда они не могут, так как деревья горят вдоль трасс.

Общая площадь пожаров в Амурской области составляет 3 тыс. кв. м. В целом за Уралом уже горят 33 региона. Пожары происходят непосредственно рядом с дорогами и населенными пунктами. С ними борются с земли и воздуха. Пожарным приходится выезжать на новые очаги по 50 раз каждую смену.

О лесных пожарах, бушующих на Дальнем Востоке, читайте в материале РИАМО.