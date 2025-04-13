Настоящее свинство: фура с хрюшками опрокинулась на трассе «Томск-Каргала-Колпашево»
На трассе «Томск-Каргала-Колпашево» опрокинулась фура со свиньями
Фото - © Mikhail Davidovich / Фотобанк Лори
Большегруз со свиньями опрокинулся на дороге «Томск-Каргала-Колпашево» в населенном пункте Мельниково в Томской области. Мужчина, сидевший за рулем, выжил, ему помогли выбраться из автомобиля люди, сообщает Mash.
Около 30 свиней получили ранения. Некоторым из них переломало ноги.
Несколько свиней испугались и убежали в населенный пункт. Местные жители пытаются их поймать.
На место аварии приехала скорая помощь. Для свиней вызвали ветеринаров.
Ранее фура перевернулась на Ярославском шоссе в районе Пушкина в Подмосковье.