Настоящее свинство: фура с хрюшками опрокинулась на трассе «Томск-Каргала-Колпашево»

На трассе «Томск-Каргала-Колпашево» опрокинулась фура со свиньями

Большегруз со свиньями опрокинулся на дороге «Томск-Каргала-Колпашево» в населенном пункте Мельниково в Томской области. Мужчина, сидевший за рулем, выжил, ему помогли выбраться из автомобиля люди, сообщает Mash .

Около 30 свиней получили ранения. Некоторым из них переломало ноги.

Несколько свиней испугались и убежали в населенный пункт. Местные жители пытаются их поймать.

На место аварии приехала скорая помощь. Для свиней вызвали ветеринаров.

Ранее фура перевернулась на Ярославском шоссе в районе Пушкина в Подмосковье.