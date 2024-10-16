Настоящее чудо: спасатель оценил мужество выжившего в Охотском море россиянина

«Каким чудом ему это удалось, известно только ему. Питаясь только горохом и дождевой водой, сложно поддерживать организм, который истощен физически», — отметил спасатель.

Он выразил восхищение мужеством Пичугина, который сумел выжить в крайне тяжелой ситуации голода, безысходности и потери двух близких людей. Мужчина мог погибнуть не только от отсутствия пищи, но и от обезвоживания, холода или во время шторма.

При этом шансов найти его раньше практически не было, поисками занимались службы разных субъектов.

Сейчас Пичугин находится в больнице и, несмотря на тяжелое состояние и слабость, смог поесть.