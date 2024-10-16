Настоящее чудо: спасатель оценил мужество выжившего в Охотском море россиянина
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Председатель высшего совета Российского союза спасателей Евгений Черный назвал настоящим чудом морально-волевые качества Михаила Пичугина, спасенного с катамарана в Охотском море, сообщает «ФедералПресс».
«Каким чудом ему это удалось, известно только ему. Питаясь только горохом и дождевой водой, сложно поддерживать организм, который истощен физически», — отметил спасатель.
Он выразил восхищение мужеством Пичугина, который сумел выжить в крайне тяжелой ситуации голода, безысходности и потери двух близких людей. Мужчина мог погибнуть не только от отсутствия пищи, но и от обезвоживания, холода или во время шторма.
При этом шансов найти его раньше практически не было, поисками занимались службы разных субъектов.
Сейчас Пичугин находится в больнице и, несмотря на тяжелое состояние и слабость, смог поесть.