сегодня в 16:22

Насильник в Перми заманивал девочек в тайную комнату и накачивал наркотиками

В Пермском крае мужчину 1972 года рождения обвиняют в 3 эпизодах склонения несовершеннолетних к потреблению наркотиков (ч. 3 ст. 230 УК РФ), изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 132 УК РФ), сбыте наркотических средств несовершеннолетним (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи выяснили, что мужчина различными уговорами зазывал малолетних дам в придорожное кафе, которое фактически ему принадлежало. Там находилась секретная комната, в которую мог войти исключительно обвиняемый.

В ней фигурант и совершал преступления. Он склонял потерпевших к потреблению синтетических наркотиков.

Минимум в одном из эпизодов мужчина воспользовался тем, что девушка находится в беспомощном состоянии, и надругался над ней. Также силовики выяснили, что обвиняемый безвозмездно передал несовершеннолетней наркотические вещества.

Мужчину задержали в конце ноября. Его нашли в гостях у 22-летней знакомой. Пара вместе употребляла запрещенку несколько дней.

