Нашли пакет с веществом: у генпродюсера KION Мишина проходят обыски

У генпродюсера KION и одного из организаторов скандальной «голой вечеринки» Игоря Мишина проходят обыски. Правоохранители уже нашли у него пакет с неизвестным веществом, сообщает Baza .

Силовики приехали к Мишину домой в коттеджный поселок «Раздоры», который находится в Подмосковье. В ходе обыска оперативники нашли у мужчины сверток с неизвестным веществом, его отправили на экспертизу.

По предварительным данным, это могут быть наркотики. Как пишет «112», сверток Мишин попытался выкинуть в окно, но не успел.

Генпродюсер KION участвовал в скандальной «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, которая состоялась в московском клубе в 2023 году. СМИ также считают его одним из организаторов мероприятия.