Нашли через 7 лет: столичные следователи задержали насильника

В Москве насильника нашли через 7 лет после совершения преступления

Столичные следователи задержали мужчину за изнасилование, которое он совершил 7 лет назад. Ему предъявили обвинение, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Как считают следователи, 2 июня 2018 года в квартире дома в Ставропольском проезде в Москве мужчина напал на знакомую девушку и воспользовавшись ее беспомощным состоянием совершил насильственные действия сексуального характера. В результате этого здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред.

Сразу установить причастность мужчины к данному делу не удалось. Но столичные следователи и криминалисты вместе с оперативниками провели анализ материалов уголовного дела.

По ранее изъятым доказательствам были назначены современные сложные экспертизы. Еще специалисты дополнительно опросили свидетелей и потерпевшую, провели несколько очных ставок. В результате проделанной работы удалось установить причастность мужчины к насилию.

Злоумышленник был задержан, ему предъявлено обвинение. Также следователи хотят ходатайствовать об аресте задержанного.