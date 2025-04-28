«Нашел 100 г героина»: как «передознулся» 15-летний школьник из Екатеринбурга

В Екатеринбурге 15-летний школьник употребил наркотики со своей возлюбленной и умер от передозировки. По словам близкой знакомой юноши, он нашел на улице чужие 100 граммов героина и решил их попробовать, сообщает E1.RU .

Подросток скончался 26 апреля в своей квартире на улице Данилы Зверева, когда привел домой возлюбленную для совместного употребления наркотиков. Когда его девушка начала приходить в себя, она увидела, что молодой человек мертв и уже покрылся трупными пятнами. Тогда она записала своей подруге «видеокружок» в Telegram и попросила вызвать врачей, сказав: «Я задыхаюсь, я не могу двигаться».

«Он нашел 100 граммов героина и решил попробовать наркотик вместе со своей девушкой. Она сейчас в коме, у нее отказали ноги», — утверждает близкая подруга школьника.

По словам знакомой, парень был «очень добрым и тихим» и вел обычную подростковую жизнь. Проблемы с наркотиками у него начались после неудачных отношений с бывшей девушкой, призналась подруга.

Труп юноши нашла его мать. Парня намерены похоронить 29 апреля.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.