NASA: упавший на дом во Флориде космический мусор выбросили с МКС

Нацуправление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установило, что космический мусор, пробивший крышу дома во Флориде, был оборудованием с Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС .

2 апреля NASA организовало расследование инцидента с возможным падением космического мусора. Непонятный объект в марте пробил крышу частного дома.

Специалисты выяснили, что на дом во Флориде упала опора оборудования, использующаяся для установки литийионных батарей на поддон на МКС. Объект был длиной порядка 10 см, диаметром 4 см, его вес — 0,7 кг. Предмет сделан из металлического сплава.

Он должен был сгореть при входе в земную атмосферу 8 марта, но один из фрагментов сохранился и упал на дом.