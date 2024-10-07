«Народу была куча»: в отходивших из Угледара боевиков прилетели «Искандеры»

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Данные объективного контроля подтвердили точное поражение российскими ракетами «Искандер» пункта временной дислокации 72-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ в Павлограде (Днепропетровская область). По данным ряда военных обозревателей, в момент «прилета» там находилась «куча народа» — скорее всего, это были ушедшие из Угледара украинские военные, сообщает MK.Ru .

По данным аналитиков, в тот момент в здании оказались десятки разных боевых машин и множество людей. Далее по точке произошел прицельный ракетный удар.

«Вероятнее всего, это были переброшенные с недавно взятого Угледара подразделения», — цитирует издание экспертов.

В ночь на 7 октября ВС РФ также атаковали военные объекты в Киеве и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. По ним ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».