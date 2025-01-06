Наркотики передали в столичный тубдиспансер с помощью арбалета

Полицейские ищут туберкулезников, которым на Новый Год могли передать в столичный диспансер наркотики с помощью арбалета, сообщает Mash .

3 января медсестра увидела в одной из палат, которые находятся на ремонте, куски стекла и орудие. Возможно, злоумышленники ошиблись окном и просчитались.

Полицейские обнаружили на территории диспансера еще две арбалетные стрелы. Они лежали на лавочке и под ней. В результате инцидента никто не пострадал.

С помощью стрелы пациентам, скорее всего, хотели передать что-то запрещенное