Наркотики, насилие и плетки: как проходил тренинг для парикмахеров в Петербурге

Владелец сети парикмахерских Capsula в Санкт-Петербурге Денис Осипов устроил тренинг по повышению квалификации для своих сотрудников. Коллеги попали на необычное мероприятие с запрещенными веществами, раздеванием и насилием, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Оказалось, что такие тренинги проводили часто. Один из них длился 21 день и проходил на даче у владельца сети салонов. Осипов уверил девушек, что на мероприятии будут изучать стилистические приемы и работу с клиентами.

Тренинг сотрудницам сразу показался странным. Их учили энергетическим практикам по Алексу Лесли, раскрытию сексуальности, раскрепощению, просили рассказать о фантазиях в сексе, раздеться и даже били плетками. От этих методов можно было отказаться, но организатор не советовал, мотивируя тем, что не стоит отбиваться от команды.

Во время тренингов люди употребляли наркотики. Одна из участниц рассказала, что ее коллега после приема запрещенных веществ стал настолько агрессивным, что схватился за топор, а ей пришлось прятаться от него в лесу. Тогда он скинул с лестницы другую девушку, у нее остались огромные гематомы.

