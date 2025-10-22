Наркоман зашел в реку у дома Гарика Мартиросяна, постоял 20 минут и умер

В Москве спасатели достали тело мужчины из реки около элитного ЖК, в котором живут российские звезды. Предварительно, перед смертью мужчина принял наркотики, постоял в воде, присел, затрясся и умер, сообщает MK.Ru .

Происшествие случилось днем 22 октября у элитного жилого комплекса на Минской улице. Внимание прохожих привлек странный человек, который оказался рабочим с местной стройки.

По данным журналистов, мужчина зашел в Каменку в обуви и стоял на глубине по щиколотку. Он ходил по реке около 20 минут, после чего резко присел и начал трястись.

Прохожие вызвали экстренные службы, но к их приезду мужчина уже был мертв. Предварительная причина смерти — наркотическая передозировка.

В ЖК, около которого умер мужчина, живут известные и состоятельные россияне — комики Гарик Мартиросян и Елена Воробей, певец Владимир Пресняков и другие, сообщали в прессе. Ранее здесь также проживала телеведущая и актриса Дана Борисова.

