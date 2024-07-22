Наркоман поджег квартиру мамы и бабушки на востоке Москвы

СК: задержан наркозависимый, подозреваемый в поджоге квартиры его мамы в Москве

На улице Краснобогатырской в столице наркозависимый поджег дверь квартиры мамы и бабушки, из-за возгорания женщины погибли, сообщает пресс-служба московского главка СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По информации следователей, в понедельник злоумышленник, находясь в подъезде, заблокировал и поджег дверь квартиры, где были его мать и бабушка. От полученных повреждений обе женщины умерли на месте пожара.

Следователи осматривают место трагедии, допрашивают свидетелей, изучают записи с камер. Специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался наркозависимый мужчина. Его планируют допросить в ближайшее время.