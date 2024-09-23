сегодня в 15:37

Нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье при содействии ОМОН Росгвардии

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из МВД задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

38-летний злоумышленник организовал лабораторию по производству мефедрона в собственном доме, расположенном в одном из СНТ городского округа Шаховская. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан на месте преступления.

Правоохранители обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, канистры с химическими жидкостями, необходимое оборудование для производства наркотиков, а также другие вещественные доказательства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.