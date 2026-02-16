Наркодилер на BMW сбил инспектора ГАИ и попытался скрыться в Ленобласти

В Ленинградской области во время задержания наркодилер наехал на сотрудника ГАИ. Потом он попробовал выбросить улики и скрыться, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел на 596 км магистрали, которая соединяет Москву и Санкт-Петербург. Мужчина, находившийся за рулем BMW, нервничал во время остановки инспектором. Затем он резко нажал на педаль газа и поехал, сбив сотрудника ГАИ.

Во время погони мужчина выкинул из окна пакет. Он рассчитывал, что правоохранители этого не увидят. Затем злоумышленник остановился.

Водителя BMW задержали и привезли в отдел полиции. В сброшенном пакете обнаружили 40 свертков с синтетическим наркотиком.

Против мужчины составили 5 протоколов об административных нарушениях. Также было открыто уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ). Еще возбуждено дело по факту применения насилия против представителя власти.

На опубликованной записи водитель BMW сначала сбрасывает скорость, съезжает на обочину, затем резко ускоряется и уезжает. Стоявший рядом с авто сотрудник ГАИ падает на колени, встает и бежит к служебному автомобилю. Начинается погоня.

Госавтоинспекторы довольно быстро нагнали иномарку. Через некоторое время водитель сам остановился

