Нардеп от партии Зеленского уехал в заграничную командировку и не вернулся

Депутат от «Слуги народа» Куницкий мог сбежать с Украины

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Куницкий уехал в заграничную командировку и не вернулся. Вероятно, нардеп сбежал с Украины, сообщает aif.ru со ссылкой на источники издания Bihus.info.

Информаторы заявили, что местонахождение Куницкого неизвестно. По некоторой информации, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского хочет переехать в Канаду вместе с семьей.

«Нардеп Куницкий, вероятно, сбежал из Украины — он не вернулся из командировки из-за границы», — говорят источники.

В декабре 2023 года прокуратура Украины завела уголовное дело в отношении Александра Куницкого по факту незаконного выезда за пределы страны. В ведомстве заявляли, что парламентарию разрешили совершить короткую рабочую поездку в Израиль, но он приехал только через три недели и был замечен во Флориде.