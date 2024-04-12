Нападение с дробовиком на кофейню Starbucks произошло юго-востоке Турции

Medyatava: в ТЦ в Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком

Нападение на кофейню Starbucks произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В результате ЧП пострадал 1 человек, сообщает РИА Новости .

«На кофейню Starbucks в торговом центре в Кахраманмараше было совершено нападение. Нападение с применением дробовика вызвало сильный страх и панику», — пишет портал Medyatava.

Из материала следует, что в результате нападения на кофейню пострадал один человек.

С начала палестино-израильского конфликта в Турции проходят протесты против ресторанов быстрого питания McDonald’s и кофеен Starbucks. Турки бойкотируют израильскую продукцию и компании, которые поддерживают действия Тель-Авива.