Нападение с дробовиком на кофейню Starbucks произошло юго-востоке Турции
Medyatava: в ТЦ в Турции произошло нападение на кофейню Starbucks с дробовиком
Фото - © © Kira_Yan / Фотобанк Лори
Нападение на кофейню Starbucks произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В результате ЧП пострадал 1 человек, сообщает РИА Новости.
«На кофейню Starbucks в торговом центре в Кахраманмараше было совершено нападение. Нападение с применением дробовика вызвало сильный страх и панику», — пишет портал Medyatava.
Из материала следует, что в результате нападения на кофейню пострадал один человек.
С начала палестино-израильского конфликта в Турции проходят протесты против ресторанов быстрого питания McDonald’s и кофеен Starbucks. Турки бойкотируют израильскую продукцию и компании, которые поддерживают действия Тель-Авива.