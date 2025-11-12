«Нам хана»: в Новороссийске жизнь забила ключом прямо из-под земли

сегодня в 11:53

В Новороссийске из земли бьет 10-метровый фонтан из-за аварии на сетях

В Новороссийске в Краснодарском крае из земли внезапно начал бить 10-метровый фонтан воды. Там случилась авария на сетях, сообщает « 112 ».

Устранением последствий занимаются сотрудники коммунальных служб. Воды лишились десятки домов и учреждений.

«Нам хана! Бедные люди», — комментируют ситуацию очевидцы.

Трубу временно перекрыли. Ресурс в те микрорайоны, которые пострадали, собираются привозить с помощью автобочек.

На опубликованной записи 10-метровый фонтан бьет прямо посреди улицы. Жители Новороссийска пожаловались на отсутствие воды.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.