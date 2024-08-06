Наказал сам себя: мужчина прострелил собственную ногу, которой пнул возлюбленную

В Москве мужчина пнул свою девушку, а затем от стыда выстрелил себе в ногу

В Москве мужчина пнул свою девушку, но через день ему стало стыдно за такой поступок, и он выстрелил себе в ногу, сообщает SHOT .

Инцидент произошел вечером 1 августа в квартире на проспекте Мира, где жила пара. Между возлюбленными произошел конфликт. В какой-то момент мужчина ударил ногой свою сожительницу.

Девушка закричала, что ей больно. Она заподозрила перелом, но не обратилась в больницу.

Через день после произошедшего мужчина стал испытывать чувство стыда. Он решил наказать себя. Мужчина закрылся в ванной с пневматическим оружием и выстрелил себе в ту самую ногу, которой ударил возлюбленную.

С пулей в ноге он проходил некоторое время. Затем конечность стала сильно болеть, мужчина вызвал скорую помощь. Его госпитализировали.