НАК: в Дагестане введен режим контртеррористической операции

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В Дагестане введен режим контртеррористической операции, в настоящий момент идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте, сообщает Национальный антитеррористической комитет.

В Дербенте перекрыты въезды и выезды из города. В центре города идет операция по ликвидации боевиков, недалеко от парка Свободы слышна стрельба.

СК возбудил дело по статье «Террористический акт» после нападений в Дербенте и Махачкале. Террористы атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Предварительно, погибли 5 человек, 23 пострадали.