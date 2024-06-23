НАК: в Дагестане введен режим контртеррористической операции
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В Дагестане введен режим контртеррористической операции, в настоящий момент идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте, сообщает Национальный антитеррористической комитет.
В Дербенте перекрыты въезды и выезды из города. В центре города идет операция по ликвидации боевиков, недалеко от парка Свободы слышна стрельба.
СК возбудил дело по статье «Террористический акт» после нападений в Дербенте и Махачкале. Террористы атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Предварительно, погибли 5 человек, 23 пострадали.