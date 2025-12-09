НАК: с начала года в России предотвратили 273 теракта

В Москве прошло важное совещание по вопросам борьбы с терроризмом. Встречу провел глава ФСБ России Александр Бортников, который также возглавляет Национальный антитеррористический комитет. В рамках мероприятия стало известно, что с начала года в России предотвратили 273 теракта, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

На заседании обсудили результаты антитеррористической деятельности за 2025 год. Участники встречи также наметили основные задачи на предстоящий период. В совещании участвовали высокопоставленные чиновники, в том числе генпрокурор РФ Александр Гуцан, полпреды президента в федеральных округах, а также главы силовых ведомств. Кроме того, присутствовали представители спецслужб и других правоохранительных структур.

Преступления ВСУ

Бортников в начале совещания сообщил о резком росте атак со стороны Украины в этом году. Украинские спецслужбы и неонацистские группировки все чаще нападают на транспортные объекты и объекты энергетики, в основном используя дроны.

Продолжаются обстрелы российских приграничных районов. Диверсионные группы пытаются проникнуть вглубь страны. При поддержке западных разведок меняются методы использования взрывчатки и ядовитых веществ. Силовики все чаще фиксируют попытки завербовать россиян для участия в преступлениях. Особенно активно вербовщики работают с молодежью. Тревожная тенденция — подростки стали совершать теракты.

Международные террористические группировки продолжают активно вести пропаганду среди приезжих из Центральной Азии. Поток трудовых мигрантов из этого региона в Россию остается большим.

За 2025 год благодаря совместной работе спецслужб удалось остановить 374 готовящихся террористических преступления. Из них предотвращено 273 теракта. Ликвидированы 24 боевика, задержаны свыше 2 тыс. членов бандформирований и тех, кто им помогал.

На Северном Кавказе силовики провели масштабную операцию против террористов и преступников. В регионе, где угроза терактов остается серьезной, правоохранители задержали 332 боевика и тех, кто им помогал. Для этого провели 5 антитеррористических операций и 164 других специальных действия. Удалось также перекрыть 29 схем нелегальной торговли оружием. Часть стволов поступала из зоны спецоперации. Накрыли 113 подпольных цехов, где оружие переделывали и модернизировали.

Какие еще преступления пресечены

Компетентные специалисты разоблачили 87 преступных группировок, которые занимались контрабандой вооружений. У них изъяли внушительный арсенал: больше 200 переносных ракетных установок, около 147 тыс. патронов и снарядов, а также 1,5 тыс. взрывных устройств — как заводских, так и самодельных.

Российские власти заблокировали банковские счета более 5,5 тыс. человек, связанных с терроризмом. Эту работу координировал Росфинмониторинг. Всего заморожено около 490 млн рублей.

Роскомнадзор вместе с полицией и контролирующими службами удалил из интернета свыше 37 тыс. материалов. Эти публикации содержали призывы к терроризму, неонацистские идеи и другой экстремистский контент.

В настоящее время государство усиливает охрану стратегических объектов страны. Особое внимание уделяют транспорту и энергетическим предприятиям. Одновременно обновляют законы о борьбе с терроризмом с учетом новых угроз.

Одна из главных задач для властей и общества — развивать новые способы борьбы с терроризмом, неонацизмом и другими радикальными течениями. Особое внимание требуется уделить регионам, которые недавно вошли в состав страны.

Россия активно делится своими методами борьбы с терроризмом со странами-партнерами через организации ШОС и СНГ. Особое внимание уделяется совместной работе с Международным банком данных по противодействию терроризму, который был создан по предложению российского Национального антитеррористического комитета.

На встрече обсудили важность быстрого и эффективного реагирования на угрозы на всех уровнях власти. Участники подчеркнули необходимость улучшить работу спецслужб в борьбе с террористическими и диверсионными нападениями. Также говорили о том, что нужно развивать профилактическую работу и усиливать информационные кампании против терроризма.

По итогам встречи выработали новые шаги для более успешной борьбы с терроризмом с учетом сегодняшних реалий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.