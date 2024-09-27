Найдено тело туриста, уплывшего рыбачить на сапе с надувным креслом в Геленджике

На берег выбросило тело 53-летнего туриста, который уплыл на сапе с надувным креслом в море рыбачить. Инцидент произошел в Геленджике, сообщает SHOT .

Его нашли в районе Голубой бухты. Как рассказала жена туриста, опознания еще не проводили, но одежда на умершем — ее мужа.

Ранее мужчина вместе с семьей отдыхал в поселке Джанхот. Ежедневно он выходил в море рыбачить. Для этого турист использовал собственный модернизированный сап Magnum pro. На нем было установлено надувное кресло.

21 сентября мужчина уплыл в море, но не вернулся. Позже в районе поселка испортилась погода, поднялся сильный ветер.