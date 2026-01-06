Найденные в Москве гранаты оказались неопасными

сегодня в 15:28

На Шелепихинской набережной в Москве в черном пакете были обнаружены пять гранат. Находку оперативно обследовали компетентные органы и пришли к выводу, что предметы не представляют опасности, об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Установлено, что гранаты предназначены для страйкбола и не несут в себе никакой угрозы.

Предварительно известно, что предметы находились в черном пакете в нежилом здании.

Находку сделал мужчина, который и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники полиции провели необходимую проверку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.