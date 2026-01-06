Найденные в Москве гранаты оказались неопасными
Фото - © Svet / Фотобанк Лори
На Шелепихинской набережной в Москве в черном пакете были обнаружены пять гранат. Находку оперативно обследовали компетентные органы и пришли к выводу, что предметы не представляют опасности, об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Установлено, что гранаты предназначены для страйкбола и не несут в себе никакой угрозы.
Предварительно известно, что предметы находились в черном пакете в нежилом здании.
Находку сделал мужчина, который и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники полиции провели необходимую проверку.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.