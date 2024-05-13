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Находящийся на ремонте теплоход «Ломоносов» загорелся в Архангельске

Теплоход «М. В. Ломоносов», стоящий на ремонте в сухом доке, загорелся в Архангельске, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре на теплоходе „М. В. Ломоносов“. Судно в сухом доке. Объявлен ранг № 2», — сказано в публикации.

Пожар распространился на площади 936 квадратных метров.

Известно, что возгорание началось на верхней палубе теплохода. В настоящее время она полностью объята пламенем.

Двухпалубный пассажирский речной теплоход проекта 305 был построен в 1962 году на судоверфи Ganz Danubius в Будапеште (Венгрия) по заказу министерства речного флота РСФСР для эксплуатации на внутренних водных путях СССР.