Наглые похитители пришли на прием к врачу в Нигерии после убийства его брата

В Нигерии доктор Ибрагим Бабатунде по случайности встретился с людьми, которые его похитили и убили его брата, на работе. Он рассказал об их преступлениях в полицию, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Arise News.

Бабатунде был похищен 2 января 2026 года вместе с братом Абу Тахиром. За него просили выкуп в размере 50 млн найр, или 60 тыс. долларов.

Через трое суток после похищения брат был убит. Деньги на спасение доктора собрали члены семьи, друзья и благотворительные организации. Средства передали злоумышленникам.

Во время атаки Бабатунде выстрелили в ногу. Он смог выжить и через 13 суток был отпущен.

После завершения лечения мужчина снова вышел на работу.

Врач узнал одного из похитителей, когда тот прибыл в приемную вместе с ребенком. Доктор понял, что перед ним преступник, но не показал этого. Он рассказал об инциденте правоохранителям. Через некоторое время подозреваемый был задержан.

Местные силовики рассказали, что преступников посадили в тюрьму. Расследование продолжается.

