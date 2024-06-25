Над Белгородом звучат взрывы
ПВО отражает массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгород
ПВО отражает массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгород, в небе над городом звучат сильные взрывы, сообщает корреспондент РИАМО.
Ранее на территории всей Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА.
По данным РИАМО, беспилотники наносят удары по Белгороду и пригороду.
В Белгороде также объявили ракетную опасность.
Звучат сирены воздушной тревоги.
Официальной информации о последствиях на земле нет.