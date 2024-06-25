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Над Белгородом звучат взрывы

ПВО отражает массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгород
Происшествия

ПВО отражает массированную атаку беспилотников ВСУ на Белгород, в небе над городом звучат сильные взрывы, сообщает корреспондент РИАМО.

Ранее на территории всей Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

По данным РИАМО, беспилотники наносят удары по Белгороду и пригороду.

В Белгороде также объявили ракетную опасность.

Звучат сирены воздушной тревоги.

Официальной информации о последствиях на земле нет.