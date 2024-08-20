Начальник Управления цифровой трансформации ФСИН РФ стал фигурантом дела СК

Следственный комитет России возбудил в отношении начальника Управления цифровой трансформации ФСИН РФ уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК в Telegram-канале .

В настоящее время фигурант уголовного дела задержан. С ним проводятся все необходимые действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Уточняется, что следователи вместе с сотрудниками ФСБ России и ГУСБ ФСИН России смогли установить факт совершенного преступления и задержать подозреваемого. Какой именно нанес ущерб начальник УЦТ ФСИН РФ, пока не уточняется.

В ближайшее время в отношении фигуранта дела рассмотрят вопрос об избрании ему меры пресечения на период следствия. Служебная проверка уже организована.