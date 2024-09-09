Набег на Гомель: стало известно, как ВСУ могут вторгнуться в Белоруссию

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, какое направление могут выбрать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в случае, если Запад даст «зеленый свет» Киеву на нападение на Белоруссию, сообщает «Абзац» .

По словам эксперта, после серьезных потерь ВСУ под Курском Украина может пойти на безумие и попытаться атаковать Белоруссию. Дандыкин считает, что в этом случае наиболее вероятным направлением для вторжения станет гомельское.

«Если киевский режим решится на безумие и пойдет на столкновение с российско-белорусской группировкой, возможно, будет выбрано направление на Гомель. Однако, думаю, даже с учетом того, что в Киеве с головой не дружат, все-таки они не решатся», — сказал эксперт.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что украинская группировка численностью около 14 тыс. бойцов сосредоточена вблизи границы республики. По его словам, Минск укрепляет оборону на южном направлении, чтобы исключить возможность внезапного нападения.