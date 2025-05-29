На западной Украине начались столкновения полиции и жителей из-за мобилизации

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины местные жители попытались силой освободить мужчину, которого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) насильно загружали в автомобиль для отправки на мобилизацию, сообщил депутат Рады Артем Дмитрук.

Конфликт начался днём и обострился к вечеру, когда возмущённые действиями военкомата жители (по данным местных СМИ, более 100 человек) окружили автомобиль ТЦК. На опубликованных кадрах видно разбитое лобовое стекло машины, а само происшествие разворачивалось во дворе жилого дома.

К месту событий оперативно прибыли подразделения полиции, которые создали кордон для защиты сотрудников ТЦК. Также на место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Информация о судьбе задержанного мужчины отсутствует — неизвестно, удалось ли ему сбежать или он всё же был доставлен в военкомат. Местные паблики сообщают о продолжающемся напряжении в городе.

Этот инцидент стал очередным свидетельством роста протестных настроений в Украине на фоне продолжающейся мобилизации. Ранее аналогичные случаи фиксировались в Черкасской, Винницкой и других областях страны.