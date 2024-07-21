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На западе Украины майор ВСУ застрелил пограничника на почве ревности

Майор ВСУ застрелил бойца Госпогранслужбы в Тернополе. Об этом рассказала представитель спецпрокуратуры западного региона Юлия Шевченко, сообщает ТАСС.

По данным прокуратуры, майор несколько раз выстрелил из табельного пистолета в 25-летнего военного. От ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Конфликт между офицером и бойцом случился из ревности. Трагедия произошла в одной из гостиниц Тернополя.

Стрелявшего удалось задержать, на данный момент решают вопрос о мере пресечения для него.