На заброшенном объекте киностудии в Азербайджане прогремел взрыв
В Баку произошел взрыв на территории бывшей пиротехнической площадки
В Ясамальском районе Баку вечером прогремел мощный взрыв, источником которого, по предварительным данным, стала старая пиротехническая площадка местной киностудии, сообщает газета «Известия».
По информации агентства Report, инцидент произошел на заброшенном объекте, где ранее хранились спецэффекты для кинопроизводства.
Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.
МВД Азербайджана начало проверку по факту ЧП.