На заброшенном объекте киностудии в Азербайджане прогремел взрыв

сегодня в 22:59

В Баку произошел взрыв на территории бывшей пиротехнической площадки

В Ясамальском районе Баку вечером прогремел мощный взрыв, источником которого, по предварительным данным, стала старая пиротехническая площадка местной киностудии, сообщает газета «Известия» .

По информации агентства Report, инцидент произошел на заброшенном объекте, где ранее хранились спецэффекты для кинопроизводства.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

МВД Азербайджана начало проверку по факту ЧП.