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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщают СМИ со ссылкой на информацию местных властей.

«Стратегическая авиация наносит удар по Украине. Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 выпустили ракеты, которые уже входят в воздушное пространство Украины», — указывает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Также на Западной Украине к целям летят ударные дроны, сказано в сообщении.

Официальной информации о последствиях ударов нет.