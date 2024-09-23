На всей территории Подмосковья 23 сентября ожидается V класс пожарной опасности

22 сентября на территории гослесфонда Подмосковья произошли шесть пожаров: во Фряновском участковом лесничестве в 1 км от д. Аксеново г. о. Щелково на площади 0.02 га, в Поминовском участковом лесничестве в 1 км от села Саввино, микрорайон Восточный г. о. Егорьевск на площади 0.1 га, в Кудиновском участковом лесничестве в 4 км от микрорайона ВНИИПО г. о. Балашиха на площади 0.01 га, в 2 км деревни Полтево г. о. Балашиха на площади 0.05 га, в Озерном участковом лесничестве в 1 км от микрорайона ВНИИПО г. о. Балашиха на площади 0.02 га и в 4.5 км от г. Балашиха на площади 0.3 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

При тушении возгораний были задействованы 39 единиц техники и 79 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

23, 24 и 25 сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 14-22 градусов, ночью — 6-8 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.