На вписке в Одессе 17-летняя девушка расстреляла десантника из АК

сегодня в 15:44

В Одессе во время вечеринки на съемной квартире погиб украинский военный-десантник. Бойца ВСУ расстреляла 17-летняя девушка, предварительно, по неосторожности, сообщает «Царьград» со ссылкой на местное издание «Думская».

Происшествие случилось на арендованной квартире, где выпивали молодые люди. По некоторой информации, в один момент девушка решила посмотреть автомат Калашникова, который принадлежал сослуживцу ее парня.

Местные журналисты заявили, что дама случайно нажала на спусковой крючок, когда дуло смотрело в сторону военного. Прогремел выстрел — десантник погиб на месте.

«Выстрел произошел в результате небрежного или неосторожного обращения с оружием», — пишет «Думская».

СМИ добавляет, что товарищ убитого должен был сдать выстреливший автомат Калашникова после возвращения из командировки, однако не сделал этого.

По факту случившегося украинская полиция проводит расследование по статье об убийстве по неосторожности.