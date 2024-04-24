На востоке Москвы ликвидировали открытое горение в нежилом двухэтажном здании
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Столичные огнеборцы оперативно выехали на место происшествия и начали ликвидировать пожар в двухэтажном неэксплуатируемом строении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Сигнал о пожаре на пульт диспетчера поступил в 18:24. В сообщении говорилось, что напротив ВАО, 1-й Иртышкий проезд, д. 1, стр. 18 горит строение.
По прибытию на место возгорания выяснилось, что помещения не эксплуатируются. Пожарные начали ликвидировать горение. В ликвидации пожара задействовали 7 единиц техники и 24 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
Принятыми мерами пожар был локализован.
Ранее сообщалось, что пожарных вызывали в Химках из-за возгорания на складе. Площадь горения составила 150 квадратных метров.