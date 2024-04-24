сегодня в 19:23

На востоке Москвы ликвидировали открытое горение в нежилом двухэтажном здании

Столичные огнеборцы оперативно выехали на место происшествия и начали ликвидировать пожар в двухэтажном неэксплуатируемом строении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сигнал о пожаре на пульт диспетчера поступил в 18:24. В сообщении говорилось, что напротив ВАО, 1-й Иртышкий проезд, д. 1, стр. 18 горит строение.

По прибытию на место возгорания выяснилось, что помещения не эксплуатируются. Пожарные начали ликвидировать горение. В ликвидации пожара задействовали 7 единиц техники и 24 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Принятыми мерами пожар был локализован.

Ранее сообщалось, что пожарных вызывали в Химках из-за возгорания на складе. Площадь горения составила 150 квадратных метров.