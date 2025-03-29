На востоке Москвы нашли тайник с взрывным устройством для теракта

Взрывное устройство, предназначенное для совершения террористического акта, нашли возле гаражного комплекса в восточной части Москвы, недалеко от Измайловского кремля, сообщает РИА Новости .

Федеральная служба безопасности (ФСБ) проинформировала о поимке в Москве лица, работавшего на украинские разведывательные структуры. Этот человек вел наблюдение за одним из многофункциональных центров города.

По словам задержанного, его вербовка украинскими спецслужбами произошла в феврале 2025 года, после чего по указанию своего куратора он извлек из тайника самодельное взрывное устройство с таймером, которое планировалось разместить в одном из административных зданий Москвы.

По информации ФСБ, у задержанного нашли самодельное взрывное устройство весом пять килограммов, содержащее аммонал и оснащенное таймером, которое было полностью готово к использованию. Также при нем нашли мобильный телефон для коммуникации с украинскими разведывательными органами.

Задержанный сообщил, что после осуществления террористического акта его куратор планировал организовать его перемещение на территорию Украины, где он должен был принять участие в военных операциях против российских вооруженных сил. Видеоматериалы, распространенные ФСБ, демонстрируют процесс задержания и допроса подозреваемого на фоне разрисованной стены рядом с водным объектом, а на заднем плане различима вывеска гостиницы «Альфа Измайлово».

Корреспондент РИА Новости обнаружил, что стена с граффити располагается в оживленной зоне вблизи Серебряно-Виноградного пруда, неподалеку от Измайловского кремля и гостиницы «Альфа Измайлово». Территория характеризуется высокой проходимостью: здесь часто прогуливаются молодые семьи с детьми, пенсионеры из близлежащих домов и люди, выгуливающие собак. Кроме того, в непосредственной близости ведется строительство новых жилых комплексов.