сегодня в 12:41

На Варшавском шоссе в Москве случилось массовое ДТП

На Варшавском шоссе рядом с домом №26 в Москве случилось ДТП с участием нескольких машин. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства столкновения выясняют.

Количество пострадавших пока неизвестно. Движение в месте аварии затруднено на 2,4 километра.

