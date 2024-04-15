На Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу

На территории Украины сотрудники военкомата задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области , а затем оставили его на границе со Словакией, сообщает РИА Новости.

По словам возлюбленной задержанного, пара ехала на автомобиле. Потом их остановили сотрудники военкомата и попросили молодого человека выйти для проверки данных.

После увезли его в Мукачевский военкомат, где держали несколько часов. Там сказали, что гражданина отвезут на военно-врачебную комиссию, но отвезли к границе со Словакией.

Молодому человеку намерены выписать штраф за попытку незаконно пересечь границу. А сотрудники прокуратуры отрицают задержание.